Стерненко отримав 7 років в'язниці. Вирок суду
Стерненко отримав 7 років в'язниці. Вирок суду
Одеського активіста та блогера Сергія Стерненка засудили до 7 років в‘язниці.
Його затримали в залі суду й повезли до СІЗО.
Під будівлею суду відбулися акції протесту.
Вирок Стерненку стосується справи про викрадення й катування керівника одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича у квітні 2015 року.
Активіст відкидає свою причетність до викрадення, а справу називає сфабрикованою.
Сторона захисту готує апеляцію.
Підписуйтеся на наш YouTube-канал!