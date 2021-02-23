Стерненко отримав 7 років в'язниці. Вирок суду

Одеського активіста та блогера Сергія Стерненка засудили до 7 років в‘язниці.

Його затримали в залі суду й повезли до СІЗО.

Під будівлею суду відбулися акції протесту.

Вирок Стерненку стосується справи про викрадення й катування керівника одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича у квітні 2015 року.

Активіст відкидає свою причетність до викрадення, а справу називає сфабрикованою.

Сторона захисту готує апеляцію.

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