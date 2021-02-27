Прихильники Стерненка закидали фаєрами Офіс генпрокурора

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Прихильники Стерненка закидали фаєрами Офіс генпрокурора

У Києві відбулася друга за тиждень акція на підтримку активіста і популярного блогера Сергія Стерненка.

Учасники протесту зібралися біля Офісу президента, звідти рушили до Генпрокуратури і закидали її фаєрами.

23 лютого суд в Одесі засудив Стерненка до сімох років в'язниці та вирішив конфіскувати половину його майна.

Його звинуватили у викраденні Сергія Щербича, одеського активіста, який симпатизує проросійської партії "Родіна".

Стерненко заперечує свою причетність до справи і називає її політичною.