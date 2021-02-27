Прихильники Стерненка закидали фаєрами Офіс генпрокурора
Прихильники Стерненка закидали фаєрами Офіс генпрокурора
У Києві відбулася друга за тиждень акція на підтримку активіста і популярного блогера Сергія Стерненка.
Учасники протесту зібралися біля Офісу президента, звідти рушили до Генпрокуратури і закидали її фаєрами.
23 лютого суд в Одесі засудив Стерненка до сімох років в'язниці та вирішив конфіскувати половину його майна.
Його звинуватили у викраденні Сергія Щербича, одеського активіста, який симпатизує проросійської партії "Родіна".
Стерненко заперечує свою причетність до справи і називає її політичною.
Його також судять за вбивство чоловіка, який напав на нього в 2018 році. Стерненко каже, що це був самозахист.