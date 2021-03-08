Інтерв'ю Меган Опрі: думки про самогубство та життя в королівській родині
Інтерв'ю Меган Опрі: думки про самогубство та життя в королівській родині
Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла американській телеведучій Опрі Вінфрі, що члени британської королівської родини обговорювали, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі. А сама вона думала про самогубство.
Меган сказала Опрі, що коли вона була вагітна першим сином - Арчі, їй повідомили, що він не матиме титул принца, тому він не отримає охорону, як інші члени королівської сім'ї.
Меган і її чоловік принц Гаррі дали перше докладне інтерв'ю після відмови від виконання офіційних обов'язків і від'їзду з Великої Британії.
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