"Я не піддослідний щур" та інші міфи про вакцинацію
ВВС розпитала жителів чотирьох обласних центрів, чи збираються вони вакцинуватися.
З'ясувалося, чимало людей остерігаються вакцини Covishield - виробленої в Індії за ліцензією AstraZeneca.
Дехто взагалі збирається почекати на іншу вакцину.
А частина тих, хто перехворів, вважають, що щепитися їм не варто.
Найпоширеніші міфи та страхи щодо вакцинації для ВВС прокоментувала медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.
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