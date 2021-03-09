"Я не піддослідний щур" та інші міфи про вакцинацію

ВВС розпитала жителів чотирьох обласних центрів, чи збираються вони вакцинуватися.

З'ясувалося, чимало людей остерігаються вакцини Covishield - виробленої в Індії за ліцензією AstraZeneca.

Дехто взагалі збирається почекати на іншу вакцину.

А частина тих, хто перехворів, вважають, що щепитися їм не варто.

Найпоширеніші міфи та страхи щодо вакцинації для ВВС прокоментувала медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.