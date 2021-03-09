Go-A: "На Євробачення - як на війну"

Гурт Go-A представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення, фінал якого відбудеться у травні в Роттердамі.

Спершу вони мали їхати із піснею "Соловей", але через перенесення конкурсу у зв'язку з пандемією музикантам довелося створити новий хіт.

Ним стала пісня "Шум", фінальну версію якої представили у вівторок, 9 березня.

Чим жив гурт впродовж року ізоляції? Як вони дійшли до Євробачення? Що робитимуть після нього?

Про це наш кореспондент Роман Лебедь розпитав у вокалістки Go-A Катерини Павленко.