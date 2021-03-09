Будинок мрії - як ОСББ оживило "панельку"

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Будинок мрії - як ОСББ оживило "панельку"

У Черкасах мешканці десятиповерхово панельного будинку за два роки перетворили своє помешкання на будинок мрії.

Встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили вікна та двері у під’їздах, капітально відремонтували дах та утеплили стіни.

Кажуть, що тепер у них тепло, і що заощаджують до половини витрат на оплату за опалення.

У будинку, зданому 1993 року, 160 квартир і майже 300 мешканців.

Як їм це вдалося?

Матеріал Мирослави Станкевич, Олександра Клименка і Романа Лебедя.