Нагірний Карабах. "Я повернувся додому після 28 років вигнання"

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Нагірний Карабах. "Я повернувся додому після 28 років вигнання"

На початку 1990-х Агдам, що в Нагірному Карабаху, був жвавим містом, але зараз це величезне поле руїн.

У 1993 році тут тривали запеклі бої між військами Вірменії і Азербайджану. Потім майже 30 років місто перебувало під контролем вірменських сил.

Азербайджан повернув собі цю територію за недавньою угодою про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Під час першої війни в регіоні азербайджанця Натіка Аллах'ярова поранили в ногу, відтоді він жив у гуртожитку для вимушених переселенців. Майже 30 років він мріяв одного дня повернутися додому.