"Уколешся - станеш геєм". Як релігійні лідери підривають вакцинацію

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"Уколешся - станеш геєм". Як релігійні лідери підривають вакцинацію

13 хвилин(и) тому

У багатьох країнах світу вже почалася вакцинація, і держави щосили намагаються переконати людей у безпечності вакцин.

Ключову роль у цьому мають зіграти релігійні лідери. Чимало з них роблять усе можливе, щоб заохотити вакцинуватися, однак є й ті, хто своїми виступами і заявами підривають довіру до щеплень.

Наприклад, дехто стверджує, що вакцини не є халяльними, або ж що їх роблять з абортованих дітей, або ж, що вакцини можуть вплинути на сексуальну орієнтацію.

Чи можна протидіяти таким заявам?