Медичні маски обліпили коралові рифи на Філіппінах

41 хвилин(и) тому

Дайвери з Філіппін кажуть, що коралові рифи поблизу столиці Маніли забруднені одноразовими медичними масками.

За підрахунками Азійського банку розвитку (Asian Development Bank), під час пандемії Covid-19 у Манілі щодня понаднормово викидали більше 280 тонн медичних відходів.

У морській воді частки пластику, з якого виготовляють одноразові маски, потрапляють у живі організми, завдаючи їм шкоди.