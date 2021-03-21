Медичні маски обліпили коралові рифи на Філіппінах
Дайвери з Філіппін кажуть, що коралові рифи поблизу столиці Маніли забруднені одноразовими медичними масками.
За підрахунками Азійського банку розвитку (Asian Development Bank), під час пандемії Covid-19 у Манілі щодня понаднормово викидали більше 280 тонн медичних відходів.
У морській воді частки пластику, з якого виготовляють одноразові маски, потрапляють у живі організми, завдаючи їм шкоди.
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