Столітня вчителька танців: "Не сидіть на п'ятій точці"

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Столітня вчителька танців: "Не сидіть на п'ятій точці"

19 хвилин(и) тому

Через два місяці цій британці виповниться сто років, але вона не любить, коли її питають про вік. Натомість вона любить танцювати і танцює під будь-яку музику.

Професійна танцівниця Дінкі Влаверз проводить заняття з танців у своєму гаражі і збирає гроші для NHS – британської Національної служби охорони здоров'я.

"Як можна хотіти мати гарне тіло, якщо ви нічого не робите, - каже вона. – Так не буває".