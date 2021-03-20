Акція за Стерненка. Як Офіс Зеленського розмалювали і закидали фаєрами

30 хвилин(и) тому

20 березня біля Офісу президента була акція на підтримку ув'язненого в СІЗО Сергія Стерненка - активісти закидали будівлю фарбою та фаєрами, а також розбили вікна у кількох дверях.

Гаслом учасників було "Не чуєш - то побачиш".

На самій акції минулося без сутичок з поліцією - правоохоронці, яких було багато у кварталах поруч з ОП, у ситуацію не втручалися.

У підсумку активісти запустили салют біля входу до будівлі Офісу президента й розійшлися, залишивши після себе багато послань лідеру держави Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, а також прибиральникам.

У МВС обіцяють покарати тих, хто порушив закон.

Активісти анонсували нові акції.