Як рятують корів, що тонуть від повені в Австралії

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Як рятують корів, що тонуть від повені в Австралії

56 хвилин(и) тому

У Австралії під час потужної повені багато корів рятувалися втечею від води. Багатьом тваринам довелося триматися з останніх сил, щоб не втонути.

Зараз тварин шукають на затопленій території та перевозять в безпечне місце.

Рятувальникам довелося також вивозити собак із затопленого кінологічного центру неподалік Сіднея.

Ця повінь у Новому Південному Уельсі стала найбільшою за останні 50 років.