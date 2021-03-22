Як рятують корів, що тонуть від повені в Австралії
Як рятують корів, що тонуть від повені в Австралії
У Австралії під час потужної повені багато корів рятувалися втечею від води. Багатьом тваринам довелося триматися з останніх сил, щоб не втонути.
Зараз тварин шукають на затопленій території та перевозять в безпечне місце.
Рятувальникам довелося також вивозити собак із затопленого кінологічного центру неподалік Сіднея.
Ця повінь у Новому Південному Уельсі стала найбільшою за останні 50 років.
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