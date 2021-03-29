Рибалка врятував дитину на крижині за допомогою спінінга
Рибалка врятував дитину на крижині за допомогою спінінга
У Києві рибалка за допомогою спінінга врятував хлопчика, який застряг посеред Дніпра на крижині.
Відомий волонтер Річард Горда саме рибалив з другом, коли почув крики про допомогу.
За кілька десятків метрів від берега на крижині стояв 11-річний хлопчик.
Батьків дитини поблизу не було. Пан Горда закинув у бік хлопця спінінг і підтягнув його разом з крижиною до берега.
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