Рибалка врятував дитину на крижині за допомогою спінінга

8 хвилин(и) тому

У Києві рибалка за допомогою спінінга врятував хлопчика, який застряг посеред Дніпра на крижині.

Відомий волонтер Річард Горда саме рибалив з другом, коли почув крики про допомогу. За кілька десятків метрів від берега на крижині стояв 11-річний хлопчик. Батьків дитини поблизу не було. Пан Горда закинув у бік хлопця спінінг і підтягнув його разом з крижиною до берега.