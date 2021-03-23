Марсохід Perseverance прислав звуки їзди по камінню
Марсохід Perseverance прислав звуки їзди по камінню
Марсохід НАСА Perseverance прислав на Землю новий звуковий запис.
Цього разу можна послухати, як його металеві колеса стукають по марсіанському камінню під час їзди.
Раніше ровер надсилав звуки марсіанського вітру і клацання своєї лазерної установки. Perseverance працює на краю кратера Єзеро, в якому мільярди років тому було озеро. Там апарат шукає сліди життя, яке колись, можливо, існувало на Червоній планеті.
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