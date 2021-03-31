Дерева, що летять над лісом

Лісники на північному заході Англії використовують спеціальні гелікоптери, щоб очищувати важкодоступні ділянки лісу від хворих дерев.

Деякі модрини в лісництві Вінлеттер захворіли на смертельну для них хворобу Phytophthora ramorum.

Тож їх потрібно видалити з лісу, щоб вони не поширювали недугу. Оскільки валити ці дерева на землю немає можливості, лісники заручилися допомогою гелікоптерів.

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