Бджолярство - як пристрасть. Жінка збирає бджіл голими руками

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Бджолярство - як пристрасть. Жінка збирає бджіл голими руками

10 хвилин(и) тому

Ще ніколи бджолярство не виглядало так сексуально. Не вірите?

Героїня нашого відео доводить, що ця професія надзвичайно личить жінкам.

Еріка Томсон зі США - давно працює бджоляркою і, попри свою тендітність, здатна впоратися навіть із величезним роєм не дуже дружніх бджіл.

Лише погляньте, як вправно вона збирає цих комах голими руками!