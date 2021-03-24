Бджолярство - як пристрасть. Жінка збирає бджіл голими руками
Бджолярство - як пристрасть. Жінка збирає бджіл голими руками
Ще ніколи бджолярство не виглядало так сексуально. Не вірите?
Героїня нашого відео доводить, що ця професія надзвичайно личить жінкам.
Еріка Томсон зі США - давно працює бджоляркою і, попри свою тендітність, здатна впоратися навіть із величезним роєм не дуже дружніх бджіл.
Лише погляньте, як вправно вона збирає цих комах голими руками!
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