Ворота пекла. В Ісландії вивергається вулкан

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Ворота пекла. В Ісландії вивергається вулкан

1 година тому

Ви колись бачили щось подібне? Цей вулкан в Ісландії прокинувся вперше з 12-го століття.

І, схоже, тепер він прагне надолужити все, що "проспав".

На те, що вулкан Фаградальсф'ядль скоро "вибухне", вказувала підвищена сейсмічна активність, яку спостерігали у регіоні протягом кількох місяців.

Тож його "прокидання" не стало несподіванкою, а місцеві рушили милуватися цим явищем. Хтозна, коли таке можна буде побачити знову?