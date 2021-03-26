Ворота пекла. В Ісландії вивергається вулкан
Ворота пекла. В Ісландії вивергається вулкан
Ви колись бачили щось подібне? Цей вулкан в Ісландії прокинувся вперше з 12-го століття.
І, схоже, тепер він прагне надолужити все, що "проспав".
На те, що вулкан Фаградальсф'ядль скоро "вибухне", вказувала підвищена сейсмічна активність, яку спостерігали у регіоні протягом кількох місяців.
Тож його "прокидання" не стало несподіванкою, а місцеві рушили милуватися цим явищем. Хтозна, коли таке можна буде побачити знову?
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