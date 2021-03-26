Суецький канал. Чим загрожує корок із суден

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Суецький канал. Чим загрожує корок із суден

1 година тому

Контейнеровоз-гігант Ever Given блокує Суецький канал у Єгипті вже кілька днів.

Судно сіло на мілину 23 березня, коли відхилилося від курсу через сильний вітер.

Робота зі звільнення судна триває і вдень, і вночі, але поки що рух каналом лишається заблокованим.

Влада Єгипту каже, що на звільнення суднохідного шляху може піти від кількох днів до кількох тижнів.

Такий "корок" обійдеться країнам у мільярди доларів, адже товаропотік через канал повністю зупинився.