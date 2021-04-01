Вакцини від коронавірусу: побічні ефекти і чи можна від них заразитися
Вакцини від коронавірусу: побічні ефекти і чи можна від них заразитися
Вакцини від коронавірусу допомагають захистити людей від тяжкого перебігу хвороби в разі зараження.
Але як саме вони працюють?
І чи нормально почуватися зле після щеплення?
Ми пояснюємо, чому вакцина від Covid-19 не заразить вас вірусом і чому легкі побічні ефекти, такі як головний біль чи підвищена температура, цілком безпечні і не загрожують вашому здоров'ю.
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