Вакцини від коронавірусу: побічні ефекти і чи можна від них заразитися

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Вакцини від коронавірусу: побічні ефекти і чи можна від них заразитися

13 хвилин(и) тому

Вакцини від коронавірусу допомагають захистити людей від тяжкого перебігу хвороби в разі зараження.

Але як саме вони працюють?

І чи нормально почуватися зле після щеплення?

Ми пояснюємо, чому вакцина від Covid-19 не заразить вас вірусом і чому легкі побічні ефекти, такі як головний біль чи підвищена температура, цілком безпечні і не загрожують вашому здоров'ю.