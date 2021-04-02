Як і де роблять вакцину AstraZeneca
Як і де роблять вакцину AstraZeneca
BBC першою побувала на заводі у північному Уельсі, де виготовляють вакцину AstraZeneca.
На підприємстві Wockhardt UK працюють приблизно 400 людей. Як очікують, щороку там випускатимуть 300 мільйонів доз вакцини.
Вакциною, яку розробили разом із Оксфордським університетом, у світі щепили вже 16 мільйонів людей.
На початку березня низка європейських країн відмовилися від AstraZeneca - через випадки тромбозу, які спричинили кілька смертей.
Однак зв'язку між щепленнями і тими смертями не виявили.
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