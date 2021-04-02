Як і де роблять вакцину AstraZeneca

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Як і де роблять вакцину AstraZeneca

23 хвилин(и) тому

BBC першою побувала на заводі у північному Уельсі, де виготовляють вакцину AstraZeneca.

На підприємстві Wockhardt UK працюють приблизно 400 людей. Як очікують, щороку там випускатимуть 300 мільйонів доз вакцини.

Вакциною, яку розробили разом із Оксфордським університетом, у світі щепили вже 16 мільйонів людей.

На початку березня низка європейських країн відмовилися від AstraZeneca - через випадки тромбозу, які спричинили кілька смертей.

Однак зв'язку між щепленнями і тими смертями не виявили.