Дитина у кайданках: поліцейський "покарав" школяра
Дитина у кайданках: поліцейський "покарав" школяра
Ця історія сталася на вулицях округу Монтгомері у США.
Поліцейський впіймав хлопчика, що прогулював школу. Здавалося, що б тут такого?
Але подивіться лишень, як правоохоронець спілкується із дитиною. Це відео шокувало і розлютило громадськість.
Камера на тілі офіцера зафіксувала, як він кричить, знущається і доводить хлопчика до істерики, а на сам кінець - заковує його у кайданки, щоб "провчити".
Запис оприлюднив місцевий департамент поліції, після того, як мати дитина подала до суду за жорстоке поводження із її сином.
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