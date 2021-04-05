Дитина у кайданках: поліцейський "покарав" школяра

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Дитина у кайданках: поліцейський "покарав" школяра

16 хвилин(и) тому

Ця історія сталася на вулицях округу Монтгомері у США.

Поліцейський впіймав хлопчика, що прогулював школу. Здавалося, що б тут такого?

Але подивіться лишень, як правоохоронець спілкується із дитиною. Це відео шокувало і розлютило громадськість.

Камера на тілі офіцера зафіксувала, як він кричить, знущається і доводить хлопчика до істерики, а на сам кінець - заковує його у кайданки, щоб "провчити".

Запис оприлюднив місцевий департамент поліції, після того, як мати дитина подала до суду за жорстоке поводження із її сином.