Сім років і чотири викидні заради шансу стати мамою. Історії сильних жінок

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Сім років і чотири викидні заради шансу стати мамою. Історії сильних жінок

30 хвилин(и) тому

Мільйони пар у всьому світі страждають на безпліддя.

Та розповідати про свої проблеми вони зазвичай не наважуються - через стигму і сором.

Після третього викидня Кася дізналася, що має четвертий ступінь ендометріозу. Саме це й заважало їй виносити здорову дитину.

Реджина завжди знала, що матиме дітей. Утім після довгих спроб завагітніти та лікування вона дізналася, що обидві її фаллопієві труби непрохідні. ЕКЗ залишалося єдиним її шансом.