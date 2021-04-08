Плавучий дім-примара: як моряк живе на покинутому судні
Плавучий дім-примара: як моряк живе на покинутому судні
Пам'ятаєте горезвісний контейнеровоз Ever Given, що майже тиждень блокував прохід Суецьким каналом у Єгипті?
Ця історія теж про судно, і теж - біля берегів Єгипту.
Неподалік від входу до Суецу вже кілька років стоїть судно-примара. А на його борту весь цей час живе сирійський моряк. І це не його особистий вибір. Він не може залишити свій плавучий дім - адже суд призначив його опікуном судна.
Чоловік плаває на берег, аби купити їжу та зарядити телефон, але повернутися додому йому не дозволяють. Чому так сталося? Дивіться у цьому відео.
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