Плавучий дім-примара: як моряк живе на покинутому судні

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Плавучий дім-примара: як моряк живе на покинутому судні

26 хвилин(и) тому

Пам'ятаєте горезвісний контейнеровоз Ever Given, що майже тиждень блокував прохід Суецьким каналом у Єгипті?

Ця історія теж про судно, і теж - біля берегів Єгипту.

Неподалік від входу до Суецу вже кілька років стоїть судно-примара. А на його борту весь цей час живе сирійський моряк. І це не його особистий вибір. Він не може залишити свій плавучий дім - адже суд призначив його опікуном судна.

Чоловік плаває на берег, аби купити їжу та зарядити телефон, але повернутися додому йому не дозволяють. Чому так сталося? Дивіться у цьому відео.