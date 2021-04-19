Донбас в очікуванні: репортаж ВВС з передової
Донбас в очікуванні: репортаж ВВС з передової
Цього місяця на Донбасі загинули щонайменше 10 українських військових, тобто уже понад 30 від початку року.
А за статистикою міжнародної місії ОБСЄ режим тиші порушували майже 4 тисячі разів.
Проте за цими цифрами часто важко уявити людей - в окопах і селищах біля передової.
Настрої тут тривожні: хтось каже, що ескалація неминуча, хтось – продовжує саджати городину і сподіватися на те, що війна знову не постукає у двері.
Що відбувається на лінії фронту зараз, бачила наша колега Жанна Безп'ятчук.
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