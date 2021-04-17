Похорон принца Філіпа об'єднав королівську родину
Похорон принца Філіпа об'єднав королівську родину
У Віндзорському замку провели в останню путь чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіпа.
Йому було 99 років. Лічені тижні тому він пережив операцію на серці.
Через пандемію церемонія прощання була не державною або публічною, а приватною.
На відспівування до каплиці Святого Георгія пустили лише 30 осіб з найближчого кола чоловіка королеви.
Поховали принца Філіпа у королівському склепі усередині каплиці.
До 100-річчя він не дожив два місяці.
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