Похорон принца Філіпа об'єднав королівську родину

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Похорон принца Філіпа об'єднав королівську родину

45 хвилин(и) тому

У Віндзорському замку провели в останню путь чоловіка Єлизавети ІІ принца Філіпа.

Йому було 99 років. Лічені тижні тому він пережив операцію на серці.

Через пандемію церемонія прощання була не державною або публічною, а приватною.

На відспівування до каплиці Святого Георгія пустили лише 30 осіб з найближчого кола чоловіка королеви.

Поховали принца Філіпа у королівському склепі усередині каплиці.

До 100-річчя він не дожив два місяці.