Перший політ гелікоптера на Марсі: НАСА тестує Ingenuity
Перший політ гелікоптера на Марсі: НАСА тестує Ingenuity
Цей маленький гвинтокрил має стати першим виготовленим людьми пристроєм, який літатиме над іншою планетою.
"Ingenuity", назва якого перекладається як "винахідливість", важить лише 1,8 кг. Він прилетів на Марс усередині марсохода Perseverance, який НАСА успішно посадила на Червоній планеті у лютому 2021 року.
НАСА планує випробувати гелікоптер у понеділок, 19 квітня, але застерігає, що політ може бути невдалим. У такому разі запуск повторять пізніше цього тижня.
Літати в марсіанській атмосфері зовсім непросто. Чому - пояснюють наукова кореспондентка ВВС Лаура Фостер і системний інженер НАСА Фара Алібей.