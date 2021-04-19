Перший політ гелікоптера на Марсі: НАСА тестує Ingenuity

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Перший політ гелікоптера на Марсі: НАСА тестує Ingenuity

8 хвилин(и) тому

Цей маленький гвинтокрил має стати першим виготовленим людьми пристроєм, який літатиме над іншою планетою.

"Ingenuity", назва якого перекладається як "винахідливість", важить лише 1,8 кг. Він прилетів на Марс усередині марсохода Perseverance, який НАСА успішно посадила на Червоній планеті у лютому 2021 року.

НАСА планує випробувати гелікоптер у понеділок, 19 квітня, але застерігає, що політ може бути невдалим. У такому разі запуск повторять пізніше цього тижня.