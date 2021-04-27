Пів життя у Чорнобилі – хто і як працює в Зоні відчуження
Пів життя у Чорнобилі – хто і як працює в Зоні відчуження
Чорнобиль, Прип’ять і загалом Зона відчуження більшості людей відомі лише з фотографій, репортажів та телефільмів.
Коли 35 років тому на ЧАЕС сталася аварія, ці міста і ще приблизно 100 сіл навколо відселили, а територію закрили.
Але частині людей довелося лишитися тут – щоб долати наслідки катастрофи і не дати їй повторитися. Кілька тисяч людей регулярно приїздять працювати на станції та інших підприємствах дотепер.
Що вони роблять і як живуть у Зоні відчуження – у матеріалі Романа Лебедя, Анастасії Грібанової та Івана Єрмакова.
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