Пів життя у Чорнобилі – хто і як працює в Зоні відчуження

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Пів життя у Чорнобилі – хто і як працює в Зоні відчуження

1 хвилину тому

Чорнобиль, Прип’ять і загалом Зона відчуження більшості людей відомі лише з фотографій, репортажів та телефільмів.

Коли 35 років тому на ЧАЕС сталася аварія, ці міста і ще приблизно 100 сіл навколо відселили, а територію закрили.

Але частині людей довелося лишитися тут – щоб долати наслідки катастрофи і не дати їй повторитися. Кілька тисяч людей регулярно приїздять працювати на станції та інших підприємствах дотепер.

Що вони роблять і як живуть у Зоні відчуження – у матеріалі Романа Лебедя, Анастасії Грібанової та Івана Єрмакова.