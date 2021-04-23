Пів життя у Чорнобилі – хто і як працює в Зоні відчуження
Чорнобиль, Прип'ять і загалом Зона відчуження більшості людей відомі лише з фотографій, репортажів та телефільмів.
Коли 35 років тому на ЧАЕС сталася аварія, ці міста і ще приблизно 100 сіл навколо відселили, а територію закрили.
Але частині людей довелося лишитися тут - щоб долати наслідки катастрофи і не дати їй повторитися.
Кілька тисяч людей регулярно приїздять працювати на станції та інших підприємствах.
Що вони роблять і як живуть у Зоні відчуження - у матеріалі Романа Лебедя, Івана Єрмакова та Анастасії Грібанової.