Пів життя у Чорнобилі – хто і як працює в Зоні відчуження

1 година тому

Чорнобиль, Прип'ять і загалом Зона відчуження більшості людей відомі лише з фотографій, репортажів та телефільмів.

Коли 35 років тому на ЧАЕС сталася аварія, ці міста і ще приблизно 100 сіл навколо відселили, а територію закрили.

Але частині людей довелося лишитися тут - щоб долати наслідки катастрофи і не дати їй повторитися.

Кілька тисяч людей регулярно приїздять працювати на станції та інших підприємствах.