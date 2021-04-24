"Росія йде до катастрофи, як "Титанік" на айсберг"

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"Росія йде до катастрофи, як "Титанік" на айсберг"

28 хвилин(и) тому

За соцопитуваннями та сюжетами на державному телебаченні складно відчути настрої звичайних росіян.

Щоби зрозуміти, що на серці у простих людей, кореспондент ВВС Стівен Розенберг поїхав у географічний центр Росії - в Красноярськ.

Там, у великому сибірському місті, він поспілкувався не лише з місцевими мешканцями, але і з людьми, які стежили за кожним кроком знімальної групи ВВС.

То якого майбутнього росіяни хочуть для своїх дітей і чи готові заради змін виходити на мітинги?