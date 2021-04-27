Дмитро Кулеба на HARDtalk розповів про боротьбу Зеленського з Коломойським

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Дмитро Кулеба на HARDtalk розповів про боротьбу Зеленського з Коломойським

11 хвилин(и) тому

Міністр закордонних справ України вважає, що президент Володимир Зеленський доводить свою відданість боротьбі з корупцією тим, що бореться з олігархами.

Як приклад він згадав справи проти партнерів бізнесмена Ігоря Коломойського.

Пан Кулеба був гостем програми HARDtalk, яка виходить на ВВС World.