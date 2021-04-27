Дмитро Кулеба на HARDtalk розповів про боротьбу Зеленського з Коломойським
Дмитро Кулеба на HARDtalk розповів про боротьбу Зеленського з Коломойським
Міністр закордонних справ України вважає, що президент Володимир Зеленський доводить свою відданість боротьбі з корупцією тим, що бореться з олігархами.
Як приклад він згадав справи проти партнерів бізнесмена Ігоря Коломойського.
Пан Кулеба був гостем програми HARDtalk, яка виходить на ВВС World.
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