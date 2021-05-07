Бурштинова лихоманка. Чи зупинив копачів новий закон

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Бурштинова лихоманка. Чи зупинив копачів новий закон

27 хвилин(и) тому

Жителі Полісся добре знають, що таке бурштинова лихоманка. На згадку про неї тут лишилися болючі шрами - гектари понівеченої землі та вирубаних лісів.

Нелегальні копачі перетворили цю місцевість на пустку. Проте новий "бурштиновий закон" покликаний це змінити.

Верховна Рада ухвалила його 1,5 роки тому. Він запровадив спрощені спецдозволи на видобуток "сонячного каміння" та кримінальну відповідальність за нелегальне "миття".

Та чи працює це на практиці?

Над матеріалом працювали Олексій Бухало, Роман Шикунець та Анастасія Грібанова.