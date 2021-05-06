"Прип'ять - це вже не моє". Пошуки дому через 35 років після аварії

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"Прип'ять - це вже не моє". Пошуки дому через 35 років після аварії

45 хвилин(и) тому

Людмилі Гончар було чотири роки, коли сталася катастрофа на Чорнобильській атомній станції.

Батьки відвезли її до родичів. Тато Людмили допомагав після аварії будувати саркофаг.

Як батько, так і матір Людмили померли від хвороб, спричинених радіоактивним опроміненням.

Жінка вперше після евакуації 35-річної давнини приїхала до Прип'яті та розшукала батьківську оселю.

Репортаж Жанни Безп'ятчук та Олександра Попенка.