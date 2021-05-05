Пес виступив разом із президентом Ірландії
Пес виступив разом із президентом Ірландії
Пес президента Ірландії Майкла Гіггінса нічим не поступається за популярностю своєму власникові.
Під час нещодавнього виступу лідера країни уся увага була прикута до його чотирилапого улюбленця. Цуцик на ім'я Місхін вийшов у кадр і всіляко намагався привернути увагу господаря до себе.
Президент продовжував говорити, але найбільше з тієї промови усім запам'яталася саме присутність песика.
Відео розійшлося мережею, а пес став справжньою зіркою.
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