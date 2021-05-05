Пес виступив разом із президентом Ірландії

12 хвилин(и) тому

Під час нещодавнього виступу лідера країни уся увага була прикута до його чотирилапого улюбленця. Цуцик на ім'я Місхін вийшов у кадр і всіляко намагався привернути увагу господаря до себе.