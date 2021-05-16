Хакерські злами та віруси-вимагачі: чи можна їм протистояти?
Пам'ятаєте вірус Petya-A, що паралізував Україну кілька років тому?
Так от, сьогодні віруси-вимагачі стають дедалі більш агресивними, а хакерські атаки - більш масованими.
Групи кіберзлочинців регулярно намагаються зламати великі технологічні корпорації. Але із настанням карантину жертвами зламів дедалі частіше стають школи, держустанови та лікарні.
До того ж дедалі частіше мішенню хакерів стають зовсім непримітні компанії.
Через це технологічні корпорації закликають вжити «агресивних та термінових дій» проти небезпечних вірусів та тих, хто їх поширює
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