Хакерські злами та віруси-вимагачі: чи можна їм протистояти?

22 хвилин(и) тому

Пам'ятаєте вірус Petya-A, що паралізував Україну кілька років тому?

Так от, сьогодні віруси-вимагачі стають дедалі більш агресивними, а хакерські атаки - більш масованими.

Групи кіберзлочинців регулярно намагаються зламати великі технологічні корпорації. Але із настанням карантину жертвами зламів дедалі частіше стають школи, держустанови та лікарні.

До того ж дедалі частіше мішенню хакерів стають зовсім непримітні компанії.

Через це технологічні корпорації закликають вжити «агресивних та термінових дій» проти небезпечних вірусів та тих, хто їх поширює