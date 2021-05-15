Домашній арешт Медведчука: що про це думає Росія?
Справа проти Медведчука може призвести до нової ескалації України з Росією - таке припущення висловили західні ЗМІ.
А видання Telegraph навіть припускає, що саме початок юридичного переслідування Медведчука міг стати одним із тригерів для скупчення російських військ біля українських кордонів - найбільшого з 2014-го року.
Ситуацію навколо свого кума прокоментував і президент Росії Володимир Путін. За його словами, це "зачистка політичного поля" і переслідування "за роботу з Росією в економічному полі".
Наш оглядач з моніторингу BBC Віталій Шевченко запевняє, що суд над Медведчуком таки наробив у Москві галасу.
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