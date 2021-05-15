Домашній арешт Медведчука: що про це думає Росія?

1 година тому

Справа проти Медведчука може призвести до нової ескалації України з Росією - таке припущення висловили західні ЗМІ.

А видання Telegraph навіть припускає, що саме початок юридичного переслідування Медведчука міг стати одним із тригерів для скупчення російських військ біля українських кордонів - найбільшого з 2014-го року.

Ситуацію навколо свого кума прокоментував і президент Росії Володимир Путін. За його словами, це "зачистка політичного поля" і переслідування "за роботу з Росією в економічному полі".

Наш оглядач з моніторингу BBC Віталій Шевченко запевняє, що суд над Медведчуком таки наробив у Москві галасу.