Подалі від королеви. Подорож воскових фігур Гаррі та Меган

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Подалі від королеви. Подорож воскових фігур Гаррі та Меган

6 хвилин(и) тому

Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про відмову від виконання офіційних королівських обов'язків ще на початку 2020 року.

Утім воскові статуї герцогів Сассекських донедавна стояли у королівській зоні лондонського Музею мадам Тюссо. Їхніми сусідами по залі були королева Єлизавета ІІ, принци Філіп та Вільям, а також Кейт Міддлтон.

Днями адміністрація музею зважилася на перенесення фігур Гаррі й Меган до іншої зони - голлівудської.

Саме Голлівуд, а не корона більше відповідають новій діяльності Сассексів, вважають у музеї. Адже після звільнення від офіційних обов'язків принц Гаррі й Меган Маркл встигли укласти угоди на понад сотню мільйонів доларів із такими стримінговими гігантами, як Netflix, Apple та Spotify.