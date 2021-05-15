Подалі від королеви. Подорож воскових фігур Гаррі та Меган
Принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про відмову від виконання офіційних королівських обов'язків ще на початку 2020 року.
Утім воскові статуї герцогів Сассекських донедавна стояли у королівській зоні лондонського Музею мадам Тюссо. Їхніми сусідами по залі були королева Єлизавета ІІ, принци Філіп та Вільям, а також Кейт Міддлтон.
Днями адміністрація музею зважилася на перенесення фігур Гаррі й Меган до іншої зони - голлівудської.
Саме Голлівуд, а не корона більше відповідають новій діяльності Сассексів, вважають у музеї. Адже після звільнення від офіційних обов'язків принц Гаррі й Меган Маркл встигли укласти угоди на понад сотню мільйонів доларів із такими стримінговими гігантами, як Netflix, Apple та Spotify.
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