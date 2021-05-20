Є така робота – нюхати кросівки

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Є така робота – нюхати кросівки

6 хвилин(и) тому

Ринок з перепродажу модних кросівок – це багатомільярдний бізнес, у якому особливо цінні пари спортивного взуття, випущені лімітованими серіями.

Їх купують і перепродають з величезним прибутком. Природно, що серед цих кросівок трапляються і підробки.

Онлайн аукціон уBay, на якому відбувається значна частина таких торгів, вирішив боротися з фальшивим взуттям у своєрідний спосіб. Спеціально навчені люди вміють відрізнити справжню пару кросівок від підробки – зокрема, нюхаючи їх.