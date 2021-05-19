Самосуд і погроми в Ізраїлі: що відбувається
Самосуд і погроми в Ізраїлі: що відбувається
З перших днів загострення конфлікту з сектором Газа Ізраїль охопила хвиля насильства.
Безлад на вулицях, погроми, підпали і жорстокі напади як на євреїв, так і на арабів відбуваються щодня.
“Його витягли з машини і реально лінчували". "Страшно, я навіть не знаю, що думати". "Це була помста. Люди були готові на все", - так жителі Бат-Яма згадують про жахливе побиття 33-річного араба юрбою єврейських націоналістів.
Відео Анастасії Златопольської.
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