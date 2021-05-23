Сальто назад та інші трюки на візку
Сальто назад та інші трюки на візку
Австралієць Тімоті Лачлан починав з того, що самотньо катався на своєму візку у парку для скейтерів, куди вперше потрапив в 11 років.
Нині він виконує найскладніші трюки й організовує змагання з нового виду спорту. WCMX – це суміш скейтингу і BMX (веломотокросу).
Захоплення цим спортом допомогло Тімові сягнути нових висот в управлінні візком, і він прагне ділитися своїми вміннями з іншими людьми з інвалідністю.
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