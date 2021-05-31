Величезна мільйонна армія мишей тероризує фермерів. Звідки вони взялись

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Величезна мільйонна армія мишей тероризує фермерів. Звідки вони взялись

28 хвилин(и) тому

Австралійські фермери скаржаться на зграї мишей, які розмножилися настільки, що завдають величезних збитків господарствам і не дають спати людям.

Поява великої кількості мишей збіглася з гарним прогнозом на врожай, на який після посухи та лісових пожеж сподівалися мешканці австралійської “глибинки”.