Величезна мільйонна армія мишей тероризує фермерів. Звідки вони взялись

Австралійські фермери скаржаться на зграї мишей, які розмножилися настільки, що завдають величезних збитків господарствам і не дають спати людям.

Поява великої кількості мишей збіглася з гарним прогнозом на врожай, на який після посухи та лісових пожеж сподівалися мешканці австралійської “глибинки”.

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