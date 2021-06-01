На волосину від смерті: хлопця ледь не розчавило стіною

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На волосину від смерті: хлопця ледь не розчавило стіною

18 хвилин(и) тому

Дорогою до школи може статися всяке. Але таке точно ніколи не забудеш.

Раян йшов собі на іспит, коли його ледь не розчавило стіною будинку.

Від смерті хлопчину відділяли лічені сантиметри.

Хтось із мешканців вулиці зафільмував цей драматичний момент та залив у соцмережі. Відео швидко стало вірусним, але не в останню чергу - завдяки абсолютній незворушності героя.

Хлопчина завмер на секунду і просто рушив собі далі. Ось, що таке залізні нерви.