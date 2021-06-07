Переговори з терористами й піратами. Як це працює

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Переговори з терористами й піратами. Як це працює

2 годин(и) тому

Про переговірників знято багато фільмів, але їх робота все одно є однією з найбільш загадкових професій.

BBC поговорила з двома топовими західними учасниками переговорів про сомалійських піратів, терористів і особливості переговірників у Росії і в Україні.

Джим Алварез працював з Департаментом поліції Нью-Йорка та британським антитерористичним підрозділом. Розповідає про особливості переговорів з сомалійськими піратами.

С’ю Вільямз має великий практичний досвід переговорів з терористами. Теж працювала з фахівцями Скотланд-Ярду.

В матеріалі ви почуєте також про те, як західні переговірники оцінюють дії української сторони під час захоплення заручників у Луцьку, а також особливості російського підходу до боротьби з терористами.