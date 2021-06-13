30-річна і незаміжня. "Що з тобою не так?"

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30-річна і незаміжня. "Що з тобою не так?"

5 хвилин(и) тому

На травневі свята в рідному містечку Олену Чиченіну 27 разів спитали про те, коли вона вийде заміж. Дівчина точно знає цифру, бо спеціально рахувала.

Олені трохи більше 30 років. Від молодих жінок її віку оточення часто очікує, а іноді й вимагає, негайного вступу в шлюб.

За статистикою, на 10 жінок в Україні припадає 8,6 чоловіків. Утім основне очікування щодо одруження від українського суспільства відчувають саме жінки.

Що не так із цим очікуванням?

Ми поспілкувалися з п'ятьма українками, які у свої 30+ не мають штампу в паспорті, та розпитали, як вони дають собі раду зі стереотипами та суспільним тиском стосовно їхнього особистого життя.