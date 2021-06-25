Британський есмінець проти російських військових. Що сталося біля Криму

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Британський есмінець проти російських військових. Що сталося біля Криму

11 хвилин(и) тому

Британський корабель HMS Defender щойно вийшов із Одеси, як йому на хвіст сів російський катер берегової охорони.

Есмінець британців тримав прямий курс до Грузії і збирався пройти транзитом повз Крим.

Однак поблизу анексованого півострова росіяни пригрозили британцям по радіо, що відкриють вогонь, якщо ті не змінять курс.

У міноборони Росії заявили, що інцидент трапився тоді, коли есмінець HMS Defender начебто увійшов у "територіальні води Росії" поблизу анескованого Криму.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що британський корабель виконував звичайний транзит міжнародно визнаним транспортним коридором.

На борту есмінця перебував кореспондент ВВС Джонатан Біль. І ось що він побачив.