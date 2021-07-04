Збірна України "зробила все, що могла". Реакція вболівальників
Збірна України "зробила все, що могла". Реакція вболівальників
Збірна України в останньому чвертьфіналі Євро-2020 поступилася одному з фаворитів - команді Англії - та залишила турнір. Як це сприйняли вболівальники?
Україна програла Англії та вилетіла з Євро-2020. "Ми все одно ними пишаємося," - говорили одні вболівальники у фан-зоні в Києві, "Хотілося, щоби хтось із наших забив хоча би один гол," - казали інші.
Матч Україна - Англія на Євро-2020 дивилися у Римі, Києві та Лондоні. Це була перша в історії гра збірної України у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
Кореспондентки ВВС News Україна слідкували за цією вирішальною грою і спілкувалися із вболівальниками у фан-зоні Києва.
Матеріал Жанни Безп'ятчук і Вікторії Жуган.
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