Збірна України "зробила все, що могла". Реакція вболівальників

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Збірна України "зробила все, що могла". Реакція вболівальників

10 хвилин(и) тому

Збірна України в останньому чвертьфіналі Євро-2020 поступилася одному з фаворитів - команді Англії - та залишила турнір. Як це сприйняли вболівальники?

Україна програла Англії та вилетіла з Євро-2020. "Ми все одно ними пишаємося," - говорили одні вболівальники у фан-зоні в Києві, "Хотілося, щоби хтось із наших забив хоча би один гол," - казали інші.

Матч Україна - Англія на Євро-2020 дивилися у Римі, Києві та Лондоні. Це була перша в історії гра збірної України у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Кореспондентки ВВС News Україна слідкували за цією вирішальною грою і спілкувалися із вболівальниками у фан-зоні Києва.

Матеріал Жанни Безп'ятчук і Вікторії Жуган.