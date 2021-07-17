Кіно привезли! Кінозал мандрує селами України

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Кіно привезли! Кінозал мандрує селами України

15 хвилин(и) тому

Пам'ятаєте ті часи, коли похід у кіно був чимось надзвичайним?

Тоді на клубах вивішували афіші, а всі із нетерпінням чекали, коли ж у кінозалі нарешті зашумить кінопроєктор... Наші батьки й бабусі точно це пам'ятають!

Але для когось і сьогодні похід у кіно - велика подія. У маленьких селах за межами мегаполісів розваг не так багато, а старі кінотеатри давно сумують без глядачів.

Тож одна з місцевих громад на Чернігівщині вирішила долучити жителів навколишніх сіл до світу кіномистецтва та запустила мандрівний кінотеатр.

Що вихідні він їздить по селах, показує українські фільми просто неба та дає місцевим можливість "вийти в люди" і поспілкуватися.

Над матеріалом працювали Олена Лазун та Анастасія Грібанова.