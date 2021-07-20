Вкрав з рук на вулиці. Мама в Нью-Йорку витягла дитину з машини викрадача
Вкрав з рук на вулиці. Мама в Нью-Йорку витягла дитину з машини викрадача
Поліція Нью-Йорка арештувала чоловіка за підозрою у спробі викрадення дитини.
Серед білого дня чоловік схопив на вулиці 5-річного хлопчика і затягнув його в свій автомобіль.
Вулична камера спостереження зняла момент, коли жінка врятувала свою дитину, витягнувши її через вікно машини.
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