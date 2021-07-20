Вкрав з рук на вулиці. Мама в Нью-Йорку витягла дитину з машини викрадача

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Вкрав з рук на вулиці. Мама в Нью-Йорку витягла дитину з машини викрадача

12 хвилин(и) тому

Поліція Нью-Йорка арештувала чоловіка за підозрою у спробі викрадення дитини.

Серед білого дня чоловік схопив на вулиці 5-річного хлопчика і затягнув його в свій автомобіль.

Вулична камера спостереження зняла момент, коли жінка врятувала свою дитину, витягнувши її через вікно машини.