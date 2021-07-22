Джефф Безос успішно злітав у космос

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Джефф Безос успішно злітав у космос

21 хвилин(и) тому

Мільярдер Джефф Безос здійснив політ у космос на ракетному кораблі New Shepard, збудований його компанією Blue Origin.

Безоса на борту супроводжували його молодший брат Марк Безос, а також 82-річна Воллі Фанк та 18-річний студент Олівер Деймен. Фанк та Деймен стали найстаршими та наймолодшими людьми в історії, які літали в космос.

Запуск відбувся близько у штаті Техас, а політ тривав приблизно 10 хвилин.

Капсула відокремилася від ракети-носія на висоті близько 76 кілометрів і продовжила підійматися вгору, досягши висоти понад 100 км. Тож Безосу вдалося перетнути так звану Лінію Кармана - висоту, яка вважається умовною межею атмосферою Землі й космосом.

Згодом на поверхню успішно повернулася ракета-носій, а потім і капсула з астронавтами.

У майбутньому корабель планують використовувати для обслуговування нового ринку космічного туризму.