"Наша вакцина - це причастіє": хресна хода УПЦ МП у розпал пандемії. Як це було

11 хвилин(и) тому

До Києва для участі у хресній ході з нагоди 1033-ї річниці хрещення Русі з'їхалися десятки тисяч прочан УПЦ МП.

Православна церква України вже другий рік поспіль відмовляється від такого заходу через небезпеку поширення коронавірусу.

За даними поліції, маршем центром Києва пройшли до 55 тисяч вірян, а в УПЦ МП кажуть про понад 300 тисяч людей.

Кореспондентка ВВС News Україна Мирослава Пеца поспілкувалася із деякими з них та розпитала, чи не бояться вони брати участь у масових зібраннях у розпал пандемії.

Більшість учасників ходи не одягали масок та не дотримувались соціальної дистанції.